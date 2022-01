Dopo aver posto in consultazione ai Cantoni settimana scorsa la proroga fino a fine marzo delle restrizioni attualmente in vigore, oggi torna a riunirsi il Consiglio federale che dovrà prendere una decisione in merito. Nello specifico, lo ricordiamo, si tratta della regola del 2G e dell’obbligo di indossare la mascherina nei locali al chiuso, del 2G+ nei casi in cui quest’ultima non potesse essere indossata, dell’obbligo del telelavoro e dei limiti per le riunioni private. La maggioranza dei Cantoni si è espressa favorevolmente, in particolare sul «2G» e «2G+», sul telelavoro e sui limiti negli incontri privati, ma solo fino a fine febbraio, e non a fine marzo come auspicato dal Consiglio federale. Solo Zurigo, Argovia, Soletta, Lucerna e Obvaldo si sono allineati all’Esecutivo federale.