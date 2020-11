La moratoria varrebbe anche per i prodotti ottenuti con nuove tecniche di ingegneria genetica, precisa una nota governativa odierna. Il nuovo periodo di stop verrebbe utilizzato per rispondere a domande ancora aperte sulle nuove tecniche di ingegneria genetica e appurarne l’importanza nel contesto di un’agricoltura sostenibile.

Se da un lato il settore agricolo e i consumatori non hanno alcun interesse alla revoca della moratoria, dall’altro la regolamentazione complessiva di tutte le questioni concernenti l’esecuzione della legge sull’ingegneria genetica (LIG) è al momento ancora prematura, in particolare tenuto conto delle nuove tecniche di ingegneria genetica.

L’esecutivo sostiene la ricerca e lo sviluppo di nuove tecniche di ingegneria genetica. Quest’ultime promettono infatti un potenziale di innovazione in vari campi di applicazione come l’agricoltura. Queste nuove tecniche prevedono mediante incrocio o ricombinazione naturale, interventi sul genoma non ottenibili in condizioni naturali. Per questo motivo, i prodotti ottenuti con l’ausilio di queste tecniche rientrano nel campo d’applicazione della LIG.