Slittare è considerata un’attività sportiva innocua, adatta a tutta la famiglia. Purtroppo, la buona reputazione di cui gode non si rispecchia nella statistica d’incidente: ogni anno si contano più di 6.500 feriti, tra cui ogni sesto riporta lesioni alla testa. Il casco protegge, ma dall'ultima rilevazione dell’UPI emerge che a indossarlo è solo la metà delle persone che slittano. La scelta del mezzo è altrettanto importante: lo slittino è più manovrabile rispetto alla slitta, più rigida.

Difficilmente un principiante al suo primo giorno di sci o snowboard si azzarderebbe a provare la pista nera. Che gli sport sulla neve richiedano un esercizio costante è indiscutibile. Stranamente, però, quando si tratta di slittare molti si lanciano sulla pista senza pensarci troppo. E invece anche sullo slittino una preparazione adeguata, il materiale giusto e una tecnica di guida corretta sono decisivi per giungere incolumi a valle. Precauzioni, queste, che secondo la statistica d’incidente non sono prese a cuore da tutti.

Infatti, ogni anno in media 6.500 persone devono essere curate medicalmente a causa di un incidente in slittino, e le conseguenze fatali non sono rare, dal momento che in Svizzera si registra mediamente un incidente mortale all’anno. La maggior parte delle lesioni è causata da incidenti per colpa propria, ma anche da collisioni, ad esempio con persone, alberi, recinti, colonnette o automobili.

Molte teste non protette

Il 15% delle ferite in slitta o slittino riguarda la testa, tra cui pure gravi lesioni craniche e cerebrali. Chi indossa il casco, idealmente un casco da sci, in caso di caduta o collisione corre un rischio signi-ficativamente inferiore di ferirsi alla testa. Eppure, dall'ultima rilevazione dell’UPI emerge che oltre la metà delle persone che slittano sono senza casco. Il raffronto con la pista da sci è sorprendente in tutte le fasce d’età: mentre sullo snowboard o sugli sci il 99% dei bambini e dei giovani indossa il casco, in slittino la percentuale scende all’80%. Tra gli adulti si tratta addirittura di appena il 43% (sci/snowboard: 92%).

Lo slittino è la scelta migliore

Una parte degli incidenti è dovuta alla scelta del mezzo: le classiche slitte «Davoser» o «Grindelwalder» non sono concepite come attrezzi sportivi, ma per il trasporto di carichi. L’utilizzo di uno slittino consente di manovrare in modo più semplice e preciso.

©CdT.ch - Riproduzione riservata