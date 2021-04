Quante persone scompaiono ogni anno in Svizzera? E quante sono ritrovate?

Il caso di Denise Pipitone, con il suo inevitabile corredo di sensazionalismi, ha riacceso sui media di tutto il mondo l’interesse per un tema tanto ricorrente quanto complesso da affrontare. “Missing” è una parola che risuona ormai familiare un po’ ovunque. Grazie ai titoli di film famosi, certo; ma anche perché in grado di garantire quasi sempre stupori e sbalordimenti. E suggestioni. A uso e consumo di un sistema fondato molto più sui turbamenti emotivi che non sui fatti.

Differenza non solo lessicale

«I casi di persone scomparse - spiega la Polizia federale elvetica (Fedpol) - non vanno confusi con quelli concernenti persone sparite». Chi si allontana volontariamente, ad esempio, ha tutto il diritto di farlo. Sparire...