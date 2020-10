In Svizzera ogni anno sono oltre 1600 gli anziani che muoiono in seguito a una caduta. Un rischio che può essere limitato grazie a un allenamento corretto: secondo l’Ufficio prevenzione infortuni (upi) a questo proposito c’è ancora margine di miglioramento.

Un recente studio dell’upi ha comunque evidenziato anche buone notizie sul tema, si legge in un comunicato odierno. Tra gli over 60 infatti, uno su due afferma di fare esercizi per la prevenzione delle cadute minimo una volta a settimana.

L’upi avverte: con l’avanzare dell’età, chi non si muove perde rapidamente massa muscolare. Con gli anni diminuisce pure il senso dell’equilibrio e dunque aumenta il rischio di ritrovarsi per terra. Tra gli over 65 ogni anno si registrano 88’000 cadute gravi, ovvero che richiedono cure mediche o ospedaliere. E per un anziano in particolare farsi male comporta lunghe degenze, limitazioni della mobilità e perdita di autonomia.