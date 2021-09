Perché coppie dello stesso sesso devono potersi sposare?

«Controdomanda: perché no? Non c’è motivo per cui le persone che adempiono ai loro doveri di cittadini o residenti non possano godere degli stessi diritti di tutti gli altri».

Molti contrari al matrimonio per tutti affermano di esserlo per ragioni bibliche. Lei è teologo. Come risponde?

«La Bibbia parla solo in 7, su un totale di 32.000 versetti totali, di rapporti sessuali tra uomini. Non parla invece affatto di rapporti di questo tipo tra donne. Questi 7 versetti sono contrari a rapporti sessuali tra uomini perché erano intesi come prostituzione del tempio o idolatria. La regolamentazione delle pratiche sessuali come permesse o proibite aveva anche lo scopo di assicurare la continuità del popolo d’Israele, e più tardi della Chiesa. Ecco...