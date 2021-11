Ok alla terza dose di vaccino

Dopo aver esaminato i dati presentati negli ultimi giorni, Swissmedic ha deciso di modificare l’informazione professionale del vaccino a mRNA anti-COVID-19 di Pfizer/BioNTech in modo da consentire un uso più esteso della vaccinazione di richiamo (booster). Possono continuare a effettuare la vaccinazione di richiamo le persone particolarmente a rischio a partire dai 12 anni.

Swissmedic ha esaminato la documentazione relativa alla terza dose presentata la scorsa settimana dal titolare dell’omologazione e ha deciso di modificare l’informazione sul medicamento. Una vaccinazione di richiamo (dose booster) può essere effettuata da subito alle persone di età pari o superiore ai 16 anni. Per le persone particolarmente a rischio, il richiamo (booster) rimane possibile a partire dai 12 anni, come previsto dalla decisione di Swissmedic del 26 ottobre 2021. In ogni caso, l’unica condizione da soddisfare è che la seconda dose sia stata somministrata almeno sei mesi prima.