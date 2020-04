Nuovo incontro delle autorità federali con la stampa dalla capitale per aggiornare la popolazione sulle novità rispetto alla pandemia da coronavirus in Svizzera. All’appuntamento, con inizio alle 15, sono presenti il consigliere federale e capo dei Dipartimento federale dell’interno (DFI) Alain Berset, la consigliera federale e capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) Viola Amherd e il consigliere federale e capo del Dipartimento federale delle finanze (DFF) Ueli Maurer.

In considerazione della situazione epidemiologica che si registra sul territorio ticinese, il Consiglio federale nella sua seduta odierna ha autorizzato il Cantone Ticino a prolungare fino al 3 maggio 2020 le limitazioni ordinate in determinati settori dell’economia. La richiesta trasmessa ieri dal Consiglio di Stato è stata accolta. E sarà l’ultima volta che verrà formulata. Dal 4 maggio in Ticino cadranno tutte le eccezioni. «Il Ticino ultimamente si è riavvicinato alle condizioni dell’ordinanza federale e quanto richiesto era limitato ai prossimi giorni e ragionevole - ha sottolineato il consigliere federale Alain Berset in conferenza stampa -. Inoltre, abbiamo preso atto del sostegno delle parti sociali e del fatto che sarà l’ultima eccezione richiesta, fino al 3 maggio. Per questo abbiamo accettato la richiesta».

Rinuncia all’obbligo delle mascherine

Nelle prossime settimane il Consiglio federale allenterà gradualmente i provvedimenti per proteggere la popolazione dal nuovo coronavirus. In questo contesto rinuncia a un obbligo generalizzato delle mascherine igieniche. Le misure più efficaci per proteggersi dal virus restano quelle di tenersi a distanza e di lavarsi le mani, secondo le raccomandazioni dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), di cui il Consiglio federale ha preso atto nella sua seduta del 22 aprile 2020. I settori e le imprese sono obbligati ad accompagnare l’allentamento con piani di protezione nei quali possono prevedere l’uso delle mascherine. A sostegno dell’approvvigionamento con mascherine igieniche, dalla prossima settimana e per 14 giorni, la Confederazione ne fornirà quotidianamente un milione ai maggiori commercianti al dettaglio.

Anche in futuro le persone sane non hanno bisogno di usare le mascherine igieniche nello spazio pubblico. Le regole di distanziamento sociale e d’igiene vigenti restano tra le misure più importanti per proteggersi dal coronavirus. Inoltre, come sinora, si raccomanda alla popolazione di restare a casa, soprattutto alle persone malate.

Il graduale allentamento dei provvedimenti per lottare contro il coronavirus è accompagnato da piani di protezione che i settori devono elaborare in modo autonomo e nei quali possono raccomandare o prevedere l’uso delle mascherine. I gestori di strutture e gli organizzatori di manifestazioni devono dotarsi di un piano di protezione basato sui piani generali per i rispettivi settori oppure sulle prescrizioni dell’UFSP e della Segreteria di Stato dell’economia. I Cantoni provvedono a controllare in loco se questi piani sono rispettati. «C’è la possibilità di prevedere delle situazioni particolari, ma attualmente non c’è un obbligo generalizzato di portare la mascherina», ha precisato il consigliere federale Berset durante il suo intervento, aggiungendo che «la mascherina non sostituisce le misure di protezione di base, ovvero le distanze sociali e il lavaggio delle mani».

Mascherine a protezione di terzi

Le mascherine igieniche proteggono in primo luogo le altre persone e soltanto in misura limitata chi ne fa uso. È per questo motivo che intervengono soltanto a titolo sussidiario alle regole di distanziamento sociale e d’igiene. In questo approccio l’UFSP si allinea alla posizione del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.

Anche in futuro le mascherine filtranti del tipo FFP2 e FFP3 sono destinate innanzitutto al personale medico, che dispone delle conoscenze necessarie per usarle correttamente. Le mascherine protettive di stoffa non dovrebbero essere realizzate artigianalmente. Le mascherine tessili di fabbricazione industriale dovrebbero inoltre essere conformi alle raccomandazioni della COVID-19 Science Task Force.

Acquisto di mascherine

Di norma, l’acquisto di mascherine è di responsabilità del settore sanitario, delle aziende e delle economie domestiche. La Confederazione è in contatto con diversi commercianti al dettaglio in modo che l’approvvigionamento del Paese con mascherine sia assicurato e gradualmente ampliato nelle prossime settimane. In una prima fase sarà la Farmacia dell’esercito, a partire da settimana prossima e per 14 giorni, a fornire ai maggiori commercianti al dettaglio un milione di mascherine al giorno. La Confederazione sostiene inoltre nel limite del possibile e in via sussidiaria gli acquisti se la domanda non può essere coperta tramite i canali usuali. La Farmacia dell’esercito ha finora distribuito ai Cantoni 21 milioni di mascherine igieniche. Le scorte della Confederazione, che vengono costantemente ampliate, ammontano attualmente a 18 milioni di mascherine igieniche e 1,2 milioni di mascherine filtranti del tipo FFP2. Per quanto riguarda la certificazione delle mascherine che saranno messe a disposizione da settimana prossima, il responsabile della farmacia dell’esercito Markus Näf ha precisato in conferenza stampa che «la garanzia della qualità è un tema molto complesso. Per quanto riguarda la farmacia dell’esercito, vengono creati grandi volumi proprio per garantire una buona qualità. Inoltre, è presente un team che controlla la merce quando giunge sul territorio elvetico e testiamo il prodotto in laboratorio per garantire la certificazione».

Mantenute le restrizioni nell’offerta dei commercianti al dettaglio

Il Consiglio federale ha inoltre deciso di mantenere le attuali restrizioni dell’offerta nei negozi di generi alimentari. Ritorna così sulla sua decisione del 16 aprile scorso, quando aveva previsto un loro leggero allentamento. Nel quadro della strategia di transizione aveva deciso che dal 27 aprile 2020 i negozi di generi alimentari avrebbero potuto nuovamente vendere anche gli articoli esposti che non rientrano tra i beni di prima necessità. La decisione aveva sollevato numerosi interrogativi, riguardanti fra l’altro l’attuazione pratica nei grandi commerci al dettaglio e la disparità di trattamento tra questi e i commerci specializzati. Si prevede che i commerci specializzati potranno riaprire l’11 maggio 2020.

Limitazione degli esami medici non urgenti dal punto di vista medico

D’intesa con i Cantoni, il Consiglio federale ha inoltre regolamentato oggi la limitazione degli esami non urgenti sul piano medico negli ospedali. Il 16 aprile scorso aveva deciso di revocare il divieto nazionale con effetto dal 27 aprile e di consentire agli ospedali di effettuare nuovamente i cosiddetti interventi elettivi. I Cantoni sono tuttora tenuti a garantire sufficienti capacità nel settore stazionario per il trattamento in particolare dei pazienti affetti da COVID-19, ma riacquistano la facoltà di limitare gli interventi elettivi o di obbligare, come finora, gli ospedali pubblici e privati a mettere a disposizione le loro capacità. Gli ospedali devono inoltre tenere una scorta sufficiente di medicamenti importanti per i pazienti COVID-19 e per altri trattamenti urgenti dal punto di vista medico.

Servizio d’appoggio dell’esercito al vaglio del Parlamento

Nel mese di marzo il Consiglio federale ha deciso l’impiego dell’esercito in servizio d’appoggio a favore delle autorità civili per gestire la crisi attuale legata al coronavirus. La misura prevedeva inizialmente un numero massimo di 800 militari, che in base all’evolversi della situazione è poi stato aumentato a 8.000 militari con la decisione del 16 marzo 2020. Tale contingente può essere impiegato in appoggio alle autorità civili fino alla fine di giugno. Se l’impiego concerne più di 2000 militari o dura più di tre settimane, l’Assemblea federale deve approvarlo nella sessione successiva. Il Consiglio federale ha quindi adottato, all’attenzione del Parlamento, il disegno di un decreto federale e il relativo messaggio.

È stato inoltre deciso che i militari riceveranno l’indennità completa per i giorni in servizio d’appoggio che superano la durata del servizio d’istruzione previsto per l’anno in corso. I giorni di servizio verranno computati fino a un massimo di due corsi di ripetizione. «Nelle ultime settimane ci sono state 365 richieste di appoggio e il compito dei militi impegnati sul territorio è anche quello di sgravare le attività delle guardie di confine», ha ricordato la consigliera federale Amherd.

Un aiuto alle strutture ospedaliere e ai confini

I militari forniscono appoggio in primo luogo alla sanità pubblica civile. Disponendo di un’istruzione militare riconosciuta dalla Croce Rossa, i soldati sanitari e d’ospedale sgravano il personale sanitario ad esempio nell’ambito delle cure di base, del monitoraggio dei pazienti, dell’esecuzione di test diagnostici e del trasporto di pazienti. Il personale sanitario può quindi concentrarsi maggiormente sulle patologie gravi.

Anche le autorità di sicurezza, in particolare l’Amministrazione federale delle dogane (AFD), beneficiano dell’appoggio dell’esercito. Militari professionisti della polizia militare nonché formazioni di milizia appropriate sostengono il Corpo delle guardie di confine nella sorveglianza dei valichi di confine e della frontiera verde nonché nello svolgimento di compiti di sicurezza nell’ambito della circolazione delle persone e della canalizzazione del traffico.

Tutti gli impieghi dell’esercito si effettuano sulla base di domande presentate dai Cantoni o da autorità federali. In questo contesto sono giunte domande da tutti i Cantoni e anche dal Principato del Liechtenstein. «Sono state acquistate 100 milioni di mascherine che verranno messe a disposizione - ha sottolineato Viola Amherd -, 21 milioni delle quali sono state distribuite ai Cantoni. I restanti soldi sono stati investiti nell’acquisto di altre mascherine che però, de facto, non sono ancora arrivate. Le aziende della sanità e delle economie domestiche sono auto responsabili, nel senso che possono occuparsi dell’approvvigionamento delle mascherine. La farmacia dell’esercito metterà comunque a disposizione un milione di mascherine reperibile da settimana prossima», ha aggiunto.

Probabile finanziamento mediante il budget dell’esercito

Nel suo messaggio il Consiglio federale illustra le modalità di finanziamento dei costi supplementari generati dall’impiego. L’ammontare totale dei costi dipende dall’entità del servizio d’appoggio, ovvero soprattutto dal numero di militari chiamati in servizio e dalla durata del loro impiego. Al momento non può quindi essere calcolato in modo definitivo. I costi dell’impiego verranno in linea di principio assorbiti nei limiti del budget stanziato per il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS). Se tuttavia ciò non fosse possibile, il DDPS chiederà un credito aggiuntivo.

Il sostegno federale anche alle start up

Le start up innovative sono un importante fattore di successo per l’economia svizzera. Ma i provvedimenti adottati finora dal Consiglio federale tenevano conto solo in parte dei modelli aziendali specifici delle start up, che finora hanno potuto fruire solo in misura limitata, se non addirittura nulla, dei provvedimenti di emergenza. Per questa ragione nelle ultime settimane alcuni Cantoni hanno adottato misure aggiuntive. Tuttavia, con il ritiro di alcuni investitori e i conseguenti ritardi e le interruzioni dei cicli di finanziamento permane una necessità di intervento. Il Consiglio federale ha pertanto esaminato come evitare per le start up sostenibili l’insolvenza causata dalla pandemia di coronavirus. «La Svizzera è una dei leader a livello mondiale per quanto riguarda l’innovazione e le start up, è molto importante quindi aiutare queste aziende a rimanere a galla durante la crisi così che in seguito possano continuare a sviluppare prodotti interessanti», ha esordito Ueli Mauer. «Le start up che hanno bisogno di sostegno possono rivolgersi al loro Cantone e sarà poi quest’ultimo, insieme all’azienda, a decidere il potenziale della start up. Queste, avranno un sostegno economico suddiviso in un terzo da parte del cantone di residenza attraverso il modello delle fideiussioni e due terzi dalla Confederazione. Un modello simile a quello applicato alle PMI», ha precisato il consigliere federale.

Attuazione rapida in primo piano

In considerazione dell’estrema urgenza, in data odierna il Consiglio federale ha deciso di applicare anche alle start up il regime di fideiussioni già in essere per le PMI. Questa soluzione consente un’attuazione rapida, poiché non prevede modifiche legislative dispendiose in termini di tempo.

Entro il 30 aprile 2020, nell’ambito del regime di fideiussioni esistente sarà pertanto creata una nuova procedura per le start up. La Confederazione potrà garantire il 65% di un credito e il Cantone il restante 35%. Spetterà ai singoli Cantoni decidere se mettere a disposizione delle proprie start up questo strumento di fideiussione per le PMI. Alcuni Cantoni hanno già stanziato ingenti somme per sostenere le start up in altri modi.

Se un Cantone offre questo strumento, le start up potranno presentare entro il 31 agosto 2020 una richiesta di fideiussione al servizio cantonale competente. Se necessario, per esaminare la richiesta il servizio potrà rivolgersi a un consiglio consultivo istituito appositamente dall’Agenzia svizzera per la promozione dell’innovazione (Innosuisse). Se quest’ultimo acconsentirà alla richiesta, questa sarà trasmessa a un’organizzazione che concede fideiussioni riconosciuta dalla Confederazione. L’organizzazione rilascerà una conferma di fideiussione che la start up potrà utilizzare per richiedere un credito presso qualsiasi banca. Con tale approccio, la Confederazione può garantire fino a 100 milioni di franchi. Insieme ai Cantoni possono essere garantiti crediti fino a 154 milioni di franchi.

Entro il 30 aprile 2020 la Segreteria di Stato dell’economia, d’intesa con i Cantoni e le organizzazioni che concedono fideiussioni interessati, creerà le condizioni pratiche per l’utilizzo dello strumento e pubblicherà un elenco dei Cantoni e dei servizi competenti coinvolti, nonché ulteriori dettagli sulla procedura.

«È decisivo che l’economia sia approvvigionata di liquidità per poter funzionare. Il programma delle fideiussioni ha funzionato e siamo l’unico Paese mondiale ad aver adottato questa strategia. Per quanto riguarda gli abusi, siamo sotto l’1% e fino ad adesso nessun caso concreto è venuto a galla», ha concluso Mauer.

Le mascherine possono essere riciclate?

«Le mascherine igieniche vengono utilizzate nell’ambito professionale e sanitario e indossate, ovviamente, in modo corretto. I privati, invece, stanno muovendo i primi passi in questa direzione e non tutti riescono a farne un uso esatto. C’è la possibilità di riutilizzo della protezione igienica, ma non sappiamo ancora se sia efficace o no», ha risposto Daniel Koch a una domanda.

L’app per il tracciamento non c’è ancora

«L’applicazione non vuole sostituire il social tracing presso i cantoni, ma per ora l’app non ce l’abbiamo ancora, dovremo valutare la situazione. Sarà sicuramente un buono strumento addizionale, che non sostituirà la strategia di tracciamento. Tutto questo, però, richiede molto lavoro, la preparazione è migliore adesso rispetto al mese di febbraio. Abbiamo avuto due mesi in cui ci siamo preparati ed essendo in fase discendente sarà più facile seguire tutto», ha precisato Berset.

