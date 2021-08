Si è concluso oggi il Gampel Openair, il primo festival in Svizzera a sottostare alle nuove regole relative al coronavirus: sull’arco delle tre giornate nella località vallesana si sono riuniti circa 30 mila spettatori, 25 band e una cinquantina di DJ.

In una nota diffusa in serata, gli organizzatori sottolineano il ritorno a una quasi normalità. Si è trattato infatti della prima grande manifestazione tenutasi dal diffondersi della pandemia di coronavirus: il Gampel Openair ha accolto fino a 10 mila persone al giorno, contro le 35 mila delle edizioni passate, in rispetto delle misure sanitarie decretate dal Consiglio federale.