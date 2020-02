11,25 miliardi di franchi, 140 milioni più di oggi, per il periodo 2021-2024: è la somma che il Consiglio federale chiede per la cooperazione internazionale. In merito alla collaborazione bilaterale, la Confederazione si concentrerà maggiormente sull’Africa e l’Asia. La cooperazione bilaterale tra il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e l’America latina verrà interrotta gradualmente entro la fine del 2024.