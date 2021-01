Nonostante le restrizioni dovute alle misure contro la propagazione del coronavirus, la raccolta delle sottoscrizioni è stata un successo, si legge in una nota odierna del comitato. Nelle ultime settimane è diventato chiaro che nell’attuale difficile situazione la popolazione, l’economia e il commercio non dovrebbero essere gravati da ulteriori balzelli.

Il comitato è composto di rappresentanti dell’industria automobilistica, dei trasporti, dell’aviazione, dell’edilizia e del petrolio e della politica. Vi figurano attori come l’Associazione svizzera dei trasportatori stradali (ASTAG), Auto Schweiz, Swissoil e anche l’UDC.

A questo comitato se ne affianca un altro, composto di quei settori ambientalisti scontenti con una legge che a loro parere è invece troppo timida per lottare efficacemente contro il riscaldamento climatico. Le sezioni romande del movimento Sciopero per il clima hanno inoltrato ieri circa 7000 firme alla Cancelleria federale.

Il movimento nazionale Sciopero per il clima non sostiene il referendum. La revisione totale della legge adottata dalle Camere federali lo scorso autunno non è contestata neppure dal fronte rosso-verde.