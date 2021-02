«La situazione è fragile, le riaperture devono essere soppesate in relazione alle varianti»

pandemia

Patrick Mathys dell’UFSP non ha voluto esporsi sulle decisioni di domani del Consiglio federale, ma ha evidenziato: «In un negozio di alimentari si incontrano più persone che in una gioielleria, ma senza gioielli si può vivere, senza cibo no» - Per Masserey «c’è stata confusione nella definizione dei gruppi con accesso prioritario alla vaccinazione e anche le donne incinte possono farne parte»