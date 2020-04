(Aggiornato alle 15.20) - Nuovo appuntamento oggi con gli aggiornamenti da Berna sulla gestione della crisi del coronavirus nel nostro Paese. All’incontro di oggi con la stampa parteciperanno il capo della Divisione malattie infettive Daniel Koch, il responsabile della Direzione del lavoro della SECO (Segreteria di Stato per l’economia) Boris Zürcher, il brigadiere dell’esercito Markus Näf, il capo Centro di gestione delle crisi del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) Hans-Peter Lenz e il brigadiere Raynald Droz, capo di Stato Maggiore del comando operativo Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

IL VIDEO DELLA DIRETTA

LA DIRETTA

«Tenete duro»

Le cifre dell’Ufficio federale di sanità pubblica (UFSP) di oggi, ha ricordato Daniel Koch, vedono in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein un totale di 28.677 casi confermati in laboratorio, il che significa 181 contagi supplementari in un giorno. L’incidenza ammonta a 334 ogni 100.000 abitanti, con picchi di 990 nel canton Ginevra, 875,9 in Ticino, 655,6 nel canton Vaud, 556,6 a Basilea Città e 512,9 in Vallese. Finora sono inoltre stati registrati in tutto il Paese 1.309 decessi in relazione alla COVID-19, ossia 41 in più di ieri. «La tendenza è al ribasso nei contagi, per la diminuzione dei casi di morte ci vorrà un po’ di più», ha commentato Koch. «Il prossimo fine settimana sarà l’ultimo con le misure così rigide (in Ticino le regole restano diverse, ndr), ma ricordo che le misure preventive come le distanze, gli assembramenti non oltre le cinque persone e l’igiene continuano a dover essere applicate. Mi appello a tutti voi affinché teniate duro e rispettiate le regole affinché il numero di contagi continui a scendere». Le società che potranno iniziare pian piano a riaprire nelle prossime settimane possono consultare l’apposita pagina internet dell’Amministrazione federale per applicare le norme necessarie.

Lavoro ridotto e disoccupazione

A prendere la parola è poi stato Boris Zürcher che è velocemente passato a parlare della situazione nel mondo del lavoro. «Sono 118 mila le aziende che fino ad ora si sono rivolte alla Confederazione per richiedere indennità per lavoro ridotto. Ieri sera i disoccupati erano 131 mila (118 mila prima del lockdown) con un aumento medio giornaliero di 1.800 persone iscritte agli URC ma la curva si sta appiattendo». Le richieste per il lavoro ridotto sono già 1,85 milioni, di queste, quasi un milione è già stato approvato, ha continuato l’esperto della SECO. Il fondo relativo a coprire le spese destinate a questa misura ha ancora circa 6 miliardi di franchi. «Le indennità hanno cominciato ad essere versate e lcontinueranno ad aumentare in futuro».

Il materiale sanitario

«La farmacia dell’esercito sta proseguendo nell’acquisto e nel rifornimento di materiale sanitario specifico per i membri dell’esercito ma non solo per un valore di 320 milioni di franchi», ha poi spiegato Markus Näf prendendo la parola. La farmacia dell’esercito, ha specificato Näf, ha ricevuto incarico dalla Confederazione (con anche una seconda tranche di 700 milioni di franchi) di provvedere all’approvvigionamento di tutto il materiale medico e per evitare una situazione di carenza. «Sono 22,6 milioni le mascherine distribuite ai Cantoni e a chi ne ha richieste (non 62,6 milioni come erroneamente tradotto in italiano nella diretta). Altre 1800 palette di merce sono poi ancora attese per le prossime settimane con 17 appositi voli di linea per un totale di 90 milioni di mascherine che verranno distribuite nei prossimi giorni». Il costo massimo previsto per l’acquisto delle mascherine, ha poi precisato Näf, è di 1,20 franchi al pezzo.

6.950 gli svizzeri finora rimpatriati

Il capo Centro di gestione delle crisi Hans-Peter Lenz ha poi portato la discussione sul tema dei rimpatri in Svizzera di cittadini che si trovavano all’estero nel momento dell’inizio della crisi pandemica. «I confederati rientrati in patria grazie all’aiuto del Dipartimento federale degli Affari esteri sono stati complessivamente 6.950, con una spesa pubblica di 10 milioni di franchi».

«Gli insegnanti non hanno da temere»

Nel momento delle domande, in vista dell’avvicinarsi della riapertura delle scuole, Daniel Koch è stato nuovamente interrogato sul tema spinoso della trasmissione del virus da e tra i bambini. L’esperto dell’UFSP ha quindi ribadito quanto detto in occasioni precedenti ossia che i casi di contagio tra bambini o da bambini verso gli adulti è minima quindi gli insegnanti non avrebbero niente da temere. L’argomento non si è però esaurito qui. Perché allora i nipoti devono evitare il contatto con i nonni?, è stato chiesto ancora dalla stampa. «Perché bambini e anziani non sono gli unici coinvolti in questi scambi e contatti, ma ci sono anche i genitori che possono rappresentare un rischio», ha asserito Koch.

©CdT.ch - Riproduzione riservata