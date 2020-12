A causa delle abbondanti precipitazioni nevose nei Grigioni si sono verificati oltre 25 incidenti stradali nel weekend. A Laax ieri sera un’auto guidata da un 45.enne è uscita di strada ed è finita in una scarpata ribaltandosi più volte. I tre occupanti sono stati portati in ospedale. Lo ha comunicato oggi la polizia cantonale grigionese.

Il 45.enne stava circolando sulla strada dell’Oberalp H19 da Laax in direzione di Ilanz quando, in una curva il suo veicolo è uscito di strada ed è precipitato per circa 30 metri lungo una scarpata capottandosi lateralmente più volte per poi fermarsi su un fianco, indica il comunicato.