I test per il coronavirus devono rimanere gratuiti. È l’opinione degli oltre 260’000 firmatari di una petizione sul tema. La fautrice Maja Balmer ha consegnato oggi gli autografi alla Cancelleria federale a Berna.

Il documento chiede al Consiglio federale di continuare a offrire i test gratuiti per il rilascio del certificato Covid: «gratis, esattamente come i vaccini». In questo modo l’obbligo del certificato diventerebbe accettabile.