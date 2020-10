Nel Lago di Neuchâtel ci sono circa 4.500 tonnellate di munizioni, nelle vicinanze di un poligono di tiro utilizzato dall’aeronautica militare per quasi cento anni. Il Dipartimento della difesa a novembre deciderà se rimuovere le munizioni.

Il poligono di tiro si trova di fronte alla Grande Cariçaie, una riserva naturale lunga 40 chilometri sulla riva sud-orientale del Lago di Neuchâtel, composta da brughiere, foreste umide e zone con acque poco profonde. Nel 2015 l’esercito ha fatto controllare la qualità dell’acqua nei pressi del poligono. Le misurazioni non hanno mostrato alcun inquinamento significativo. Per questo né il DDPS né le organizzazioni ambientaliste hanno finora ritenuto necessario agire.

«Comprendiamo la richiesta ed è nostra intenzione prendere in considerazione uno sgombero», ha detto Bruno Locher, responsabile dell’unità Territorio e ambiente del DDPS. Sono però sorti molti interrogativi in relazione allo sgombero di una così grande quantità di munizioni, tra cui la torbidità del lago e possibili ordigni inesplosi.

Sebbene l’esercito abbia scaricato munizioni e relative componenti nei laghi di Thun, Brienz e Lucerna fino alla metà del XX secolo, secondo la Confederazione non ci sono quasi più residui di esplosivi e metalli pesanti. Il DDPS ha annunciato lo scorso maggio che non vi sono prove di un impatto negativo sulla qualità dell’acqua.

Centinaia di tonnellate di munizioni giacciono ancora in fondo al Lago Lemano, al largo di Ginevra. Il materiale è stato depositato negli anni ‘50 e ‘60 dalla società Hispano-Suiza, falli poi negli anni ‘70. I sommozzatori dell’organizzazione Odysseus avevano scoperto l’anno scorso quattro casse di munizioni forate a 50 metri di profondità, a circa 150 metri da un gasdotto e da un sensore per l’acqua potabile. In caso di corrosione, metalli pesanti e altre sostanze tossiche potrebbero diffondersi e causare danni ambientali, aveva avvertito l’organizzazione.