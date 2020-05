I firmatari vogliono sostenere gli agricoltori svizzeri e gli imprenditori locali. Propugnano anche maggiore attenzione per il sociale e in particolare migliori condizioni di lavoro per alcune professioni, come quelle sanitarie. Il testo chiede anche una riduzione del peso dell’economia nel concetto di sostenibilità, a beneficio dell’ambiente e degli esseri umani.

Dato che i promotori non hanno potuto recarsi a Berna in gran numero, hanno invitato i sostenitori a far sentire la propria voce in modo diverso. In molte città della Svizzera romanda la popolazione si è affacciata alle 12.00 alle finestre e ai balconi per far rumore con pentole, coperchi, fischietti e altro ancora.