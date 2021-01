A causa dell’elevato rischio di valanghe, stamattina la Matterhorn Gotthard Bahn ha sospeso il servizio di trasporto auto dell’Oberalp tra Andermatt (UR) e Sedrun (GR). I convogli della compagnia ferroviaria non circolano neppure tra Niederwald (VS) e Hospental (UR). Al momento non è previsto nessun trasporto sostitutivo.

In giornata le precipitazioni dovrebbero estendersi a nord delle Alpi anche in pianura: SRF Meteo precisa su Twitter che dopo una notte dalle temperature piuttosto miti sul paese si propagherà una corrente di aria gelida proveniente da nord-est, che provocherà un consistente abbassamento del limite delle nevicate.

Il traffico ferroviario tra Brienz (BE) e Interlaken-Ost (BE) è interrotto da stamane a causa di una valanga che ha invaso i binari: i viaggiatori devono aspettarsi ritardi e cancellazioni. Disagi anche nei Grigioni, dove diversi collegamenti sono inagibili sia su rotaia che su strada.

Nei Grigioni le Ferrovie retiche (RhB) segnalano ritardi e cancellazioni su diverse linee: numerose tratte sono state chiuse per ragioni di sicurezza. Le forti nevicate hanno provocato disagi anche sulle strade: non è quindi possibile organizzare servizi di trasporto sostitutivi. Particolarmente colpiti i collegamenti Coira-Arosa, Davos Platz-Filisur come pure Sumvitg-Cumpadials e Disentis/Mustér in Surselva.