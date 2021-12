Poco prima delle 22.00, una terza persona ha segnalato un colpo di pistola esploso in una casa unifamiliare a Lampenberg, ha indicato oggi la polizia di Basilea Campagna. Il 54enne è stato ritrovato morto all’interno dell’abitazione.

Il presunto sparatore è stato poi acciuffato dopo una lunga fuga nel primo pomeriggio, ha detto a Keystone-ATS un portavoce delle forze dell’ordine. L’uomo, di 23 anni, era armato al momento del fermo, ma si è lasciato arrestare senza opporre resistenza. Anche se chiarimenti sono tuttora in corso, la polizia presuppone che si tratti dell’autore del delitto.

Il sospetto, che è stato ricercato anche con un elicottero, ha «un rapporto di parentela con la vittima», ha aggiunto il portavoce della polizia. Le forze dell’ordine non forniscono altre informazioni, salvo che la vittima e il presunto sparatore vivevano nella stessa abitazione.

In precedenza la polizia aveva diffuso la foto e i connotati del ricercato: si tratta di un giovane di corporatura snella e alto circa 188 cm, che indossava una giacca invernale blu scuro, pantaloni neri e scarpe nere. Aveva pregato di contattare immediatamente le forze dell’ordine in caso di avvistamento. Fortunatamente, come detto, nel primo pomeriggio la caccia all’uomo è andata a buon fine.