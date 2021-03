(Aggiornato alle 11.52) Uno svizzero di 22 anni è stato arrestato in relazione alla scoperta, il 5 aprile 2020, del cadavere di un 24.enne in una grotta vicino a Brugg (AG). Il giovane è fortemente sospettato dell’uccisione del 24.enne, ha reso noto oggi il Ministero pubblico argoviese.

Il 22.enne, domiciliato nella regione di Brugg, è stato arrestato venerdì scorso. Per esigenze legate alle indagini, il Ministero pubblico non fornisce dettagli sulle dichiarazioni fatte dal sospettato. Si sa soltanto che la Procura di Brugg-Zurzach ha aperto un procedimento per omicidio intenzionale e ha chiesto al giudice delle misure coercitive che il giovane venga posto in detenzione preventiva per un periodo di tre mesi.