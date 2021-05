Omicidio sul Bruggenberg, il 22.enne ha confessato

Ha confessato il 22.enne svizzero arrestato alla fine di marzo in relazione alla scoperta, il 5 aprile 2020, del cadavere di un 24.enne in una grotta vicino a Brugg (AG). Lo rende noto il Ministero pubblico argoviese, precisando che il 24.enne sarebbe morto assiderato.

La perizia medico-legale commissionata dal Ministero pubblico argoviese ha stabilito che il giovane è morto per assideramento. Questa conclusione è però relativizzata dalle condizioni in cui un anno più tardi è stato ritrovato il cadavere.

Il Ministero pubblico non fornisce altre informazioni sulle testimonianze dell’accusato, sulla dinamica dei fatti o sul possibile movente. Si sa soltanto che la Procura di Brugg-Zurzach ha aperto un procedimento per omicidio intenzionale, ora esteso anche ad un eventuale assassinio.

L’ufficio del giudice per le misure coercitive ha intanto dato seguito alla richiesta di porre il sospettato in detenzione preventiva per almeno tre mesi. Fino ad un’eventuale condanna, per il 22.enne vale il principio della presunzione di innocenza, precisa il Ministero pubblico.