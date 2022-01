Omicron, «Il rischio di decorsi gravi rimane alto tra i non vaccinati»

In conferenza stampa da Berna gli esperti della Confederazione hanno aggiornato la popolazione sulla situazione epidemiologica in Svizzera. Presenti Patrick Mathys, capo della Sezione gestione delle crisi e collaborazione internazionale dell’UFSP, Rudolf Hauri, medico cantonale di Zugo e presidente dell’Associazione dei medici cantonali, Samia Hurst, vicepresidente della task force contro la COVID-19, Alain Di Gallo, membro della task force contro la COVID-19.

IL VIDEO

LA CONFERENZA STAMPA

Prendendo la parola, il capo della Sezione gestione delle crisi dell’UFSP Patrick Mathys ha spiegato: «La diffusione della variante Omicron continua a progredire rapidamente. L’interpretazione dei dati disponibili non è però facile: dati veramente affidabili saranno probabilmente disponibili solo nel corso della settimana». Mathys si è poi scusato per l’errore nella pubblicazione dei dati svizzeri registrato ieri (non erano stati segnalati i contagi di venerdì 31 dicembre). «Le cose vanno relativamente bene negli ospedali in questo momento», ha continuato. «I numeri sono in calo: in media, circa 80 persone sono attualmente ricoverate ogni giorno a causa della COVID. Tuttavia, è probabile che i numeri aumentino di nuovo, anche nelle unità di terapia intensiva. Ciò», ha sottolineato l’esperto, «è dovuto all’ulteriore aumento del numero di casi. Per la prima volta è stato superato il limite di 20.000 casi in un giorno. E il tasso di infezione sta accelerando di nuovo».

«Ancora una volta», ha concluso Mathys, «abbiamo bisogno dell’impegno di tutti per rallentare la diffusione di Omicron. Bisogna evitare il più possibile i contatti e rispettare al massimo le misure di protezione. Si tratta di uno sforzo necessario».

Ospedali e scuole

Rudolf Hauri ha poi parlato della situazione fra i sanitari: «A causa di isolamenti e quarantene, stiamo registrando una carenza di personale negli ospedali. La decisione, da parte di molti Cantoni, di ridurre a soli sette giorni la durata delle quarantene aiuta solo in una certa misura».

Nelle scuole, ha spiegato poi il medico cantonale di Zugo, «i contagi rischiano di aumentare bruscamente senza ulteriori misure».

Decorsi gravi tra i non vaccinati

Samia Hurst ha aggiunto: «Se la diffusione di Omicron non viene ridotta, gli ospedali tenderanno al sovraccarico e ci saranno carenze di personale anche in altri settori. Le probabilità di decorsi gravi rimangono alte per i non vaccinati: per loro il rischio è lo stesso di quello della seconda ondata».

A conti fatti, ha continuato Hurst, «Omicron porta a meno ricoveri in ospedale tra gli adulti, ma a un numero più alto fra i bambini».

I bambini fortemente colpiti da Omicron

Alain Di Gallo, pediatra, ha poi approfondito la tematica di Omicron fra i più giovani: «I bambini saranno fortemente colpiti dall’ondata di Omicron», ha affermato, prendendo come esempio quanto successo negli Stati Uniti. «Sono necessarie misure nelle scuole per evitarne la chiusura e la diffusione del virus»

Tra le misure, citate da Di Gallo, l’adeguata ventilazione, l’utilizzo di mascherine e test regolari: «I test possono interrompere la catena di trasmissione: dovrebbero essere effettuati almeno una volta alla settimana, preferibilmente due o anche tre. Tutti i bambini sintomatici dovrebbero rimanere a casa».

Indossare mascherine ha senso, ha aggiunto: «È tutta una questione di combinazione delle diverse misure».

«La vaccinazione è importante anche per i bambini. La decisione dovrebbe essere presa sulla base del beneficio individuale», ha spiegato Di Galllo. «Ma la vaccinazione ha senso anche per i bambini sani, perché riduce il rischio di infezione e di Long COVID. L’opzione di vaccinazione deve essere introdotta ampiamente e rapidamente».

Al via la fase di domande dei giornalisti

- Avere meno ricoveri con un numero di casi in aumento non è un aspetto positivo?

«Ci aspettiamo che i ricoveri aumenti ancora», ha risposto Mathys, «ma non necessariamente nelle unità di terapia intensiva. Ci sono ancora molte incertezze. Al momento il problema non è solo il numero di pazienti, ma la carenza di personale: ciò ha un impatto su tutto il sistema sanitario. Se ci attenessimo tutti alle misure conosciute, potremmo prevenire gran parte delle infezioni», ha continuato. «Non escludo che siano necessarie ulteriori restrizioni».

Hurst ha rincarato la dose: «Non stiamo facendo abbastanza per contenere Omicron: le misure attuali sono insufficienti. Ma ciò che viene fatto è una questione politica».

- Quali sono i benefici della vaccinazione tra i bambini?

«Parliamo di due tipi di benefici», ha risposto Di Gallo. «Uno di tipo individuale, l’altro di tipo comunitario, per la società. Ma il beneficio individuale deve essere in primo piano e anche se per i bambini il rischio di decorso grave è basso, la possibilità esiste».

- Ha senso ospitare ancora grandi eventi sportivi con pubblico?

«È una domanda che dovremo porci se Omicron non viene immediatamente controllata. I grandi eventi sono possibili superdiffusori», ha sottolineato Mathys. «Ogni evento comporta un rischio, bisogna soppesare ciò che è ancora possibile fare e ciò che, verosimilmente, non lo è. Nei prossimi giorni impareremo molto su Omicron, man mano che arriveranno altri dati: spero che tali eventi non debbano essere cancellati».

- Un contagio da Omicron controllato della popolazione è un’ipotesi plausibile per raggiungere l’immunità di gregge?

«Non credo che un’infezione della popolazione possa avvenire in modo controllato», ha risposto Mathys.

«Anche se il decorso di Omicron sembra meno grave, chi non è vaccinato rischia forti conseguenze», ha sottolineato poi Hurst, «e il sistema ospedaliero potrebbe essere sovraccaricato. Inoltre potrebbero apparire altre varianti alle quali non si è immuni».

- A che punto le capacità di test raggiungeranno il proprio limite?

«La capacità attuale di circa 100 mila test al giorno e al momento ne vengono eseguiti circa 60 mila. Se il numero di contagi dovesse aumentare, potremmo raggiungere il limite. L’alto tasso di positività indica anche un alto numero di infezioni non segnalate».

- Nelle ultime ore si è parlato di una nuova variante in Francia. Cosa sappiamo?

«Nuove varianti continuano a presentarsi, bisogna sempre tenere d’occhio gli sviluppi. Quella registrata in Francia non sembra essere in grado di imporsi su Delta e Omicron».

- Quale mascherina devono usare i bambini?

«A pesare non è il tipo di mascherina, quanto più il fatto di indossarla o meno», ha risposto Di Gallo.

©CdT.ch - Riproduzione riservata