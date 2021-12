L’attesa ondata della variante Omicron del coronavirus comincia a prendere forma in Svizzera. Questo ceppo rappresenta già l’11% di tutti i campioni sequenziati nel canton Ginevra, afferma l’epidemiologa Olivia Keiser in un’intervista pubblicata oggi dal «Tages-Anzeiger».

Le ultime cifre dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), che stabiliscono al 2,1% la quota di questa variante fra i nuovi contagi, non devono ingannare. Si tratta infatti in primis di numeri che si riferiscono al 5 dicembre e che lo stesso UFSP ha definito non rappresentativi.

La variante B.1.1.529 del SARS-CoV-2 è definita preoccupante dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Sarebbe più contagiosa e potrebbe aggirare la protezione immunitaria, infettando di nuovo con più facilità i guariti e sfuggendo ai vaccini. Il ceppo è stato individuato ufficialmente per la prima volta in novembre in Sudafrica e in Botswana.