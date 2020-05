Lo scorso anno in Svizzera sono state registrate 66 aggressioni basate sull’orientamento sessuale. Nella maggior parte dei casi si è trattato di insulti e ingiurie, un terzo dei fatti è sfociato in violenza fisica. È quanto emerge da un rapporto pubblicato oggi da diverse organizzazioni LGBTQ svizzere in occasione della Giornata mondiale contro l’omofobia e la transfobia. I dati si basano su quanto segnalato alla Helpline LGBT+, si legge in una nota.