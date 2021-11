Il fenomeno è dovuto agli obblighi di quarantena per gli ospiti provenienti da importanti mercati come Gran Bretagna, Paesi Bassi e Belgio nonché al peggioramento della situazione epidemiologica in Svizzera. Inoltre, ci sono state «massicce cancellazioni» di eventi aziendali e natalizi.

Concretamente, l’associazione chiede «misure uniformi» per contenere la pandemia. L’esperienza passata ha dimostrato che gli sforzi solitari dei Cantoni non sono efficaci. Inoltre, «strumenti di sostegno che hanno provato la loro utilità» devono continuare ad essere disponibili per il settore, già particolarmente colpito dalla pandemia per più di un anno e mezzo.