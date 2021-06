Un incidente di lavoro è avvenuto a Zuoz (Grigioni) mercoledì mattina. Un operaio è caduto da un traliccio elettrico. Il 39.enne era impegnato in lavori di costruzione di un traliccio dell’alta tensione nella zona di Resgia, a Zuoz. Poco dopo le 9.30, l’uomo è caduto da un’altezza di oltre cinque metri per ragioni ancora da stabilire. Un equipaggio della Rega e un’ambulanza del servizio di soccorso dell’Alta Engadina hanno prestato assistenza medica d’urgenza, trasportando poi l’operaio all’ospedale cantonale di Coira. Le ferite riportate dall’uomo sono state giudicate medio-gravi. La Polizia cantonale grigionese indaga sulle cause dell’incidente.