Le attività nello stabilimento sono state sospese. La causa della fuga di gas non è ancora stata identificata ed è in corso un’inchiesta interna. «Anche la natura del gas o della miscela in questione è oggetto di inchiesta», ha detto Gsponer. Questi ha comunque precisato che i vigili del fuoco e gli specialisti inviati sul posto hanno escluso qualsiasi pericolo per la popolazione e l’ambiente.