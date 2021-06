Un operaio di 50 anni ha perso la vita ieri quando una benna di cemento è caduta da una gru in un cantiere a Châtel-St-Denis (FR). Nello stesso incidente è rimasto gravemente ferito un collega di 52 anni.

L’ambulanza e le pattuglie della polizia sono arrivati rapidamente sul posto e hanno potuto solo confermare la morte del 50enne. L’altro operaio è stato trasportato in elicottero all’ospedale, ha precisato la polizia cantonale in un comunicato.

Secondo i primi elementi dell’inchiesta, la benna, per una ragione ancora ignota, si è staccata dalla gru ed è caduta sui due uomini. L’accesso al sito è stato temporaneamente chiuso per le esigenze delle indagini in corso.