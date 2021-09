Un operaio francese di 46 anni è morto ieri in un cantiere tra Lavey e Morcles (VD) quando la bitumatrice che stava guidando è uscita di strada precipitando in una scarpata. Il 46.enne è stato proiettato fuori dal mezzo ed è deceduto prima dell’arrivo dei soccorsi.

Per una ragione che l’inchiesta dovrà chiarire la bitumatrice, alla guida della quale si trovava l’uomo, ha preso velocità ed è uscita di strada per poi ribaltarsi per una ventina di metri lungo una scarpata, ha comunicato oggi la polizia cantonale vodese.