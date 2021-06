L’incidente è avvenuto poco dopo le 12:00 in un cantiere sulla Güterstrasse, indica in una nota la polizia di Basilea Campagna. Per ragioni ancora da chiarire, c’è stato un incidente con il montacarichi e l’uomo, intrappolato nel pozzo dell’ascensore, è deceduto sul posto per le gravi ferite riportate.