Ieri pomeriggio un impiegato della funivia Diavolezza-Lagalb in Engadina (Gr), è caduto da un traliccio riportando ferite gravi. Lo comunica oggi la polizia cantonale grigionese precisando che l’uomo - è precipitato da un’altezza di circa 50 metri. Il 59enne si stava occupando di lavori di manutenzione con altri tre colleghi. Verso le 13.30, durante un corsa preannunciata della funivia, l’uomo è caduto prima sulla cabina in fase di discesa e successivamente è precipitato sul terreno ancora coperto di neve. Il ferito grave è stato soccorso da un equipaggio della Rega, che ha provveduto sul posto alle prime cure mediche, per poi essere trasportato in elicottero all’Ospedale di Coira. In collaborazione con il Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza (Sisi), la procura e la polizia cantonale stanno indagando sulle circostanze esatte dell’incidente. Il servizio di supporto psicologico si è subito preso cura del personale dell’impianto di risalita engadinese.