Sabato prossimo, in un’assemblea dei delegati decentralizzata in tredici sedi, il PPD dovrebbe adottare il nuovo nome «Die Mitte - Le Centre - Alleanza del Centro - Allianza dal Center», eliminando ogni riferimento al cristianesimo nella sua denominazione. La resistenza, finora latente, ora si fa concreta. Due membri del partito fanno appello al tribunale arbitrale interno.

Affermano inoltre che nel voto interno di ottobre solo il 60,6% dei membri ha votato a favore del cambiamento di denominazione. Dato che il risultato della consultazione della base è vincolante per i delegati, anche in quel caso la maggioranza avrebbe dovuto raggiungere almeno il 66,7% dei voti espressi.

Il ricorso dei membri basilesi fa anche valere il fatto che in alcuni cantoni nella consultazione di ottobre si sono espresse pure persone non membri del PPD.

Anche l’Alto Vellese non vuole mollare la C

Anche la sezione altovallesana si oppone con determinazione all’abbandono della «C» nel nome del partito. La lettera non sta per cattolico ma per cristiano, poiché il partito fa riferimento agli insegnamenti sociali cristiani, indica il consigliere agli Stati Beat Rieder.

Il presidente del PPD svizzero e consigliere nazionale di Zugo Gerhard Pfister non si fa impressionare. Queste posizioni critiche sono «legittime», ha detto ai giornali di CH Media. Dal punto di vista giuridico, ritiene che la procedura per il cambio di nome sia solida. Prima di ogni passo del processo strategico è stata fatta chiarezza dal punto di vista legale, ha indicato.

Quella che potrebbe essere una riunione storica per il PPD si terrà in tredici siti, dove saranno presenti tra 30 e 50 delegati. Ogni sede sarà collegata via internet alle altre in modo che ogni dichiarazione degli oratori sia accessibile a tutti. Oggi non è ancora noto dove sarà istallata la direzione del partito.