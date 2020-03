(Aggiornato 18:38) La realtà ha colpito anche Zurigo. Dopo un weekend e un lunedì schizofrenici, trascorsi fra panico e menefreghismo, gli abitanti del cantone si sono svegliati martedì in una situazione parecchio diversa da quella lasciata la sera prima. Una realtà vicinissima a quella vissuta da lunedì in Ticino e che fino a pochi giorni fa, sulla Limmat, era pressoché inimmaginabile. Se giovedì l’emergenza coronavirus era qualcosa che aveva già toccato gravemente il cantone (Zurigo era il terzo più colpito, mentre oggi, con 294 infezioni, è oramai diventato il secondo), la vita e le abitudini per una buona fetta della popolazione erano rimaste bene o male immutate. In generale, solo da venerdì, con le prime forti restrizioni da parte del Consiglio federale, a Zurigo la gravità della situazione...