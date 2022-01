Il Consiglio federale non si recherà a Pechino: a causa dell’incerta situazione pandemica, l’Esecutivo ha reso noto oggi di aver deciso di non presenziare ai Giochi olimpici e paralimpici invernali 2022, in programma fra pochi giorni.

Considerata la situazione pandemica tuttora difficile in Svizzera e dato che in Cina durante i Giochi non sarebbe possibile per motivi sanitari avere incontri bilaterali di rilievo o contatti con gli atleti svizzeri, oggi il Consiglio federale ha deciso di non partecipare ai Giochi olimpici di Pechino, indica un comunicato governativo odierno.