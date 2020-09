Per Lewin Lempert, segretario del Gruppo per una Svizzera senza Esercito (GSsE), non c’è dubbio: il risicatissimo risultato sui caccia militari è un voto storico: «Quasi la metà della popolazione (il 49,9% ndr) infatti ha detto no all’acquisto di aerei alla fine di una campagna in cui il Dipartimento della difesa ha affermato che dal voto dipendeva il futuro dell’esercito svizzeroe l’esistenza della difesa aerea. In questo contesto il risultato serrato ottenuto è sensazionale. Dimostra che gli svizzeri stanno mettendo in discussione l’attuale gestione della sicurezza nel Paese. Lo hanno fatto dicendo no ai Gripen e oggi lo hanno fatto nuovamente con questo risultato tirato».

Il conflitto persiste

«Il Governo deve decidere quale tipo di aereo e quanti aerei comprare con i 6 miliardi di franchi...