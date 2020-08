(Ultimo aggiornamento - 23.08, 21:38) «Ich bin... emozionato, come si dice? Bewegt!». La reazione a caldo di Marco Chiesa davanti ai media nazionali dopo la sua elezione come successore di Albert Rösti alla presidenza dell’UDC è quella di un politico che ha ogni ragione per dirsi soddisfatto. «È la prima volta che alla presidenza del mio partito c’è un rappresentante dalla Svizzera latina». E l’applauso giunto per la sua elezione da parte degli oltre 350 delegati presenti a Windisch nel canton Argovia, è stato più che caloroso. Certo Chiesa prende in mano il partito in un momento critico. Negli ultimi anni, a livello federale e cantonale sono stati persi seggi. E la strada che porta al 27 settembre, quando voteremmo sull’iniziativa contro la libera circolazione, sembra essere in salita, da...