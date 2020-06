Il Consiglio federale, in diretta da Berna, aggiorna la popolazione sulla situazione legata al coronavirus: il direttore del Dipartimento federale dell’interno Alain Berset illustra le ultime decisioni del Governo. Presente anche il nuovo capo della divisione Malattie trasmissibili dell’UFSP Stefan Kuster.

«Se avete sintomi, anche lievi, fate il test»

«Dopo le misure decise dal Governo venerdì scorso, il numero dei contagi è stabile, ma la situazione è fragile. In molti Paesi, tipo la Germania, c’è stata una recrudescenza dei casi. Bisogna stare attenti, seguire la pandemia da vicino, soprattutto ora che inizia il periodo delle vacanze». Ha iniziato così il suo intervento il consigliere federale Alain Berset, spiegando che ora la Svizzera desidera avere un tracciamento stabile dei contagi. «Il costo dei test non deve essere un ostacolo», è per questo dunque che il Governo ha corretto il tiro per togliere gli ultimi impedimenti che potrebbero spinger le persone ad esitare nel fare il test. «Nessuno dovrà rinunciare al test per motivi finanziari», ha precisato Berset, aggiungendo che: «L’obiettivo resta la protezione della salute della popolazione, guardando anche all’economia». I forfait sono di 169 franchi per i test diagnostici e 113 franchi per i test sierologi. Il Governo ha chiesto 288 milioni di franchi supplementari per una parte del 2020 e per il 2021. Al momento si prevedono fino a circa 8 mila test al giorno. I costi presi a carico da casse malate e Cantoni non saranno però retroattivi perché «le cose fino ad ora hanno funzionato», ha puntualizzato il «ministro». Per quanto riguarda l’app SwissCovid, il Consiglio federale raccomanda alla popolazione di scaricarla. Berset ha inoltre ricordato di non abbassare la guardia, mantenendo il distanziamento sociale, rispettando le misure di igiene e utilizzando la mascherina come raccomandato. Al momento non ci sono proiezioni su quante persone scaricheranno l’app SwissCovid, ma il Governo si augura che saranno in molti ad utilizzarla. Il tasso di utilizzo per essere efficace deve essere infatti molto elevato: ogni persona che scarica l’app ne aumenta l’efficacia. Idealmente le prime persone a scaricare l’app dovrebbero essere quelle più mobili, con tanti contatti. Durante la fase pilota l’app è stata utilizzata da 160 persone, e non c’è stata nessuna segnalazione di casi positivi. L’app in futuro potrebbe lavorare in concerto con quelle dei Paesi confinanti, è stato spiegato durante la conferenza stampa, i colloqui per un sistema europeo di segnalazioni tramite app sono infatti in corso, e la Svizzera per accedere al database di Bruxelles ha bisogno di un accordo giuridico. A quel punto potrà esserci un tracciamento a livello europeo.

In merito ai 44 casi odierni, in aumento, è intervenuto il nuovo capo della divisione Malattie trasmissibili dell’UFSP Stefan Kuster, che ha spiegato come la situazione sia costantemente sotto controllo e monitorata proprio per impedire di dover tornare a misure più stringenti. «Al momento in gran parte dei casi si sa dove le persone si sono contagiate e i contagi sono distribuiti su tutto il territorio elvetico, non ci sono focolai in regioni specifiche», ha evidenziato capo della divisione Malattie trasmissibili sollecitato dalle domande dei giornalisti. Kuster ha pure ricordato come non vi siano ancora certezze sull’immunità al virus in caso di test sierologico positivo, per questo motivo la Confederazione raccomanda di farli ma non vi è nessun obbligo. I criteri che portano al test sono legati ai sintomi del coronavirus (anche lievi), ma è sempre un medico che decide se il test sia necessario o meno. Anche gli asintomatici possono comunque farsi testare. «I tempi per comunicare i risultati dipendono dai laboratori, è importante che questi siano velocizzati, ma una persona che si è fatta testare è bene che resti a casa mentre attende l’esito», ha consigliato Kuster. «Nel caso dei bambini bisogna consultare il pediatra, soprattutto se nell’ambiente che frequentano si sono verificati dei casi. L’idea è comunque quella di testare tanto, anche in autunno, per separare i casi di influenza da quelli di COVID-19. Questo potrebbe frenare l’economia, in quanto le persone potrebbero finire in isolamento, ma sicuramente non vedremo il blocco economico vissuto in questi mesi», ha aggiunto Kuster. Berset non ha poi escluso l’eventualità di un’introduzione della mascherina obbligatoria a livello cantonale: «Se la situazione epidemiologica lo richiedesse, i Cantoni potranno decidere per la mascherina obbligatoria», spiegando poi che «finché non ci sarà un vaccino la situazione resterà particolare e saranno i singoli Cantoni a decidere in base alla gravità della pandemia».

Le ultime decisioni: test e app SwissCovid

Per poter reagire rapidamente a un’eventuale nuova impennata dei contagi occorre effettuare quanti più test possibili e opportuni. Dal 25 giugno prossimo, la Confederazione assumerà perciò l’integralità delle spese per i test in relazione al nuovo coronavirus. È quanto deciso dal Consiglio federale nella sua seduta del 24 giugno 2020. Il Governo ha inoltre adottato l’ordinanza sul sistema di tracciamento della prossimità per il coronavirus SARS-CoV-2, che dà il via libera all’impiego della nuova app SwissCovid in tutta la Svizzera.

Considerato che il numero di nuovi casi d’infezione si mantiene basso, il 19 giugno 2020 il Consiglio federale ha revocato la situazione straordinaria e allentato quasi tutti i provvedimenti che erano stati adottati contro il coronavirus. Per ridurre al minimo il rischio di una nuova impennata dei contagi e per poter reagire rapidamente a un eventuale aumento dei casi è indispensabile un monitoraggio accurato della situazione. L’elemento più importante per riuscire a interrompere le catene di trasmissione è un rigoroso tracciamento dei contatti con test ad ampio spettro per il SARS-CoV-2.

Niente più costi a carico di chi fa il test

Dal 25 giugno 2020 la Confederazione assumerà l’integralità delle spese per i test in relazione al nuovo coronavirus. Si tratta di una semplificazione del sistema di rimborso attuale, in quanto ora i costi del test diagnostico per il SARS-CoV-2 sono assunti in parte dalle casse malati e in parte dai Cantoni. Una regolamentazione, questa, che comporta una disparità di trattamento. Se le spese sono a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, chi si sottopone al test deve pagare franchigia e partecipazione ai costi. Ma se le spese sono a carico dei Cantoni, chi fa il test non deve pagare nulla. Il rischio di questa disparità di trattamento è che determinate persone potrebbero rinunciare a sottoporsi al test se devono sostenerne i costi di tasca propria. L’assunzione delle spese da parte della Confederazione è raccomandata anche dalla ‹Swiss National COVID-19 Science Task Force›.

La Confederazione assume le spese sia dei test per diagnosticare un’infezione da nuovo coronavirus sia dei test sierologici per rilevare la presenza di anticorpi. Il test per il SARS-CoV-2 è rimborsato con un importo forfettario di 169 franchi, quello per gli anticorpi con un importo di 113 franchi. In merito si applicano i criteri clinici stabiliti dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) che, per il momento, non raccomanda i test sierologici.

Al via l’impiego dell’app SwissCovid

Nella sua seduta del 24 giugno, il Consiglio federale ha inoltre adottato l’ordinanza sul sistema di tracciamento della prossimità per il coronavirus SARS-CoV-2 che, di fatto, dà il via libera all’impiego della nuova app SwissCovid in tutta la Svizzera. Il Governo raccomanda di utilizzarla, in quanto si tratta di uno strumento che completa il tracciamento classico dei contatti. Il tracciamento serve a rintracciare e a mettere in quarantena i contatti di una persona risultata positiva al test del coronavirus, in modo da interrompere le catene di trasmissione.

L’app SwissCovid avvisa gli utenti che si sono trovati per un determinato lasso di tempo nelle vicinanze di una persona contagiata dal coronavirus, a condizione che anche questa l’abbia installata sul proprio telefono cellulare. In caso di test positivo, il servizio medico cantonale invia alla persona infetta il cosiddetto codice Covid da immettere nell’app. Sia l’utilizzo dell’app che l’immissione del codice sono volontari.

Se un utente dell’app si è trovato a contatto con una o più persone infette, una notifica sul suo cellulare lo informerà che durante questo lasso di tempo potrebbe essere stato contagiato. Riceverà inoltre l’indicazione del giorno in cui è avvenuto il contatto, l’informazione che l’UFSP gestisce una linea di consulenza telefonica gratuita e le raccomandazioni di comportamento dell’UFSP.

Chi deve mettersi in quarantena su ordine di un medico o di un’autorità ha diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus. Chi si mette in quarantena volontariamente dopo una notifica di contatto dell’app SwissCovid senza l’ordine di un medico o un’autorità non vi ha invece diritto.

I test non hanno rilevato criticità

Prima di essere messa a disposizione della popolazione, l’app è stata approfonditamente testata, in particolare per quanto riguarda la sicurezza e l’usabilità. Durante questa fase iniziata il 28 maggio 2020, il Centro nazionale per la cibersicurezza (NCSC) ha analizzato le notifiche sulla sicurezza trasmesse dagli esperti e dalle persone interessate. I risultati dei test e i feedback, quotidianamente aggiornati, sono consultabili sul sito Internet del NCSC. Complessivamente sono pervenute 81 notifiche, di cui soltanto 11 riguardavano il codice del programma; non sono pervenute invece segnalazioni di criticità o problemi sistemici. Il NCSC continuerà ad analizzare le notifiche anche dopo la messa a disposizione ufficiale dell’app per garantire costantemente la protezione dei dati e la sicurezza dell’applicazione. L’Ufficio federale di statistica pubblicherà sul suo sito dati anonimizzati relativi all’utilizzo della nuova app.

Tutto ciò che c'è da sapere su SwissCovid

Con l’aiuto dell’app SwissCovid per telefoni cellulari intendiamo contenere la diffusione incontrollata del nuovo coronavirus. Più persone la scaricheranno, più l’app contribuirà allo scopo. Chi è stato per un certo tempo in prossimità di almeno una persona che successivamente è risultata positiva al test del nuovo coronavirus viene informato via app della possibilità di un contagio e su come procedere. La sfera privata resta protetta, l’utilizzo dell’app è volontario e gratuito. L’app può essere scaricata dall’App Store di Apple e da Google Play Store.

La pandemia da coronavirus non è ancora superata, anche se il Consiglio federale sta allentando progressivamente i provvedimenti. Per evitare che il tasso di contagio risalga occorrono altri sforzi. Un provvedimento fondamentale allo scopo è il tracciamento e l’interruzione delle catene di infezione.

Nel tracciamento dei contatti convenzionale le autorità cantonali telefonano alle persone infette per ricostruire tutti i loro contatti. Insieme a loro risalgono alle persone del loro ambiente con cui hanno avuto stretti contatti. In seguito contattano queste ultime per avvertirle della possibilità di essersi contagiate, le consigliano sul da farsi ed eventualmente le avviano a un accertamento medico e a un trattamento.

A complemento di questa procedura è ora disponibile l’app SwissCovid, che rileva se tra due telefoni cellulari c’è stata una determinata vicinanza per un certo tempo, cioè i casi in cui vi è il rischio che il virus venga trasmesso dagli utenti.

Così vengono rilevati gli incontri

L’app SwissCovid viene installata sul telefono cellulare. Una volta che è stata attivata, il telefono cellulare invia ID casuali tramite Bluetooth. Si tratta di lunghe stringhe di caratteri generate casualmente che non consentono di risalire alla persona o al dispositivo.

Se due telefoni cellulari con l’app SwissCovid o un’app per il tracciamento di prossimità compatibile attivata si trovano al massimo a 1,5 metri di distanza l’uno dall’altro, si scambiano gli ID casuali. Se successivamente un utente segnala un’infezione tramite l’app (vedi sotto), gli altri telefoni cellulari verificano, in base all’ID casuale salvato, se vi è il rischio di una possibile infezione. A tal fine l’app misura distanza e durata degli incontri, rispettivamente la durata di tutti i contatti avvenuti nel corso di una giornata che potenzialmente potrebbero trasmettere il virus.

L’app SwissCovid: Scheda informativa, 22 giugno 2020 pagina 2 di 3

Dopo due settimane gli ID casuali raccolti vengono eliminati automaticamente dal dispositivo.

L’utente dell’app non deve fare altro che portare con sé il telefono cellulare con la funzione Bluetooth attivata.

CosÌ avviene la segnalazione

Se risulta positivo al test del nuovo coronavirus, un utente dell’app SwissCovid riceve dal servizio del medico cantonale un cosiddetto codice Covid. La funzione di segnalazione dell’app può essere attivata soltanto con questo codice. In questo modo è possibile impedire gli abusi.

Una volta attivata la funzione, gli utenti dell’app che sono stati esposti al contagio ricevono un messaggio che segnala loro che vi è la possibilità che siano stati contagiati. Per ricevere la segnalazione, bisogna essersi trovati complessivamente per circa 15 minuti nel corso di una giornata a una distanza inferiore a 2 metri circa da una o più persone infette durante il periodo del rischio di contagio (due giorni prima che compaiano i sintomi della malattia).

La segnalazione avviene automaticamente e in forma anonima. Dopodiché chi l’ha ricevuta può rivolgersi all’Infoline SwissCovid indicata nell’app per sapere come procedere. La sfera privata resta protetta in ogni momento. Se presentano già sintomi della malattia, gli utenti dell’app che hanno ricevuto la segnalazione devono restare a casa, evitare il contatto con altre persone e fare l’autovalutazione sul coronavirus o telefonare al proprio medico.

Con questo comportamento solidale è possibile contribuire a interrompere le catene di infezione.

Ecco come funziona il tracciamento di prossimità con l’app SwissCovid

Su base volontaria e sicura

L’utilizzo dell’app SwissCovid e l’immissione del codice Covid sono volontari. La sfera privata resta protetta: gli ID casuali non contengono informazioni sull’identità dell’utente né sulla sua posizione o sul dispositivo utilizzato. L’app serve esclusivamente a contenere il nuovo coronavirus. Non vengono raccolti dati personali o sugli spostamenti degli utenti. L’app SwissCovid non può effettuare una valutazione medica o disporre provvedimenti. Questo compito spetta esclusivamente ai medici o ai medici cantonali.

Inoltre i dati che riguardano i contatti summenzionati non vengono salvati centralmente, ma rimangono sul telefono cellulare e non lasciano il dispositivo. Non esiste nemmeno alcun collegamento tra gli ID casuali scambiati e gli utenti. L’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT), il Centro nazionale per la cibersicurezza e la Commissione nazionale d’etica concordano nell’affermare che l’approccio decentralizzato risponde al meglio all’esigenza di proteggere al massimo la sfera privata. Una volta superata la pandemia da coronavirus o se l’app non dovesse dimostrarsi abbastanza efficace il sistema sarà disattivato.

Il sistema per l’app SwissCovid è stato sviluppato su mandato dell’Ufficio federale della sanità pubblica UFSP in collaborazione con l’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione UFIT e i due Politecnici federali di Zurigo e di Losanna, nonché con l’azienda svizzera Ubique.

©KEYSTONE/Peter Schneider

©CdT.ch - Riproduzione riservata