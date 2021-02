Ora il potenziamento del 5G può davvero avanzare

La rete 5G va potenziata. A Berna questo è chiaro da tempo. In vari Cantoni e Comuni lo sviluppo del 5G incontra delle resistenze. Ora però l’insicurezza che, in taluni casi aveva portato le autorità competenti a negare permessi di installazione delle antenne necessarie a rendere possibile il passaggio alla nuova tecnologia, dovrebbe venire a cadere. Con la pubblicazione dell’«aiuto all’esecuzione per la gestione di antenne adattative», l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) ha infatti fornito l’ultimo tassello necessario per procedere verso il 5G. «Con questo documento Cantoni e Comuni dispongono ora di una solida base sulla quale calcolare la radiazione delle antenne adattative (o adattive) usate per la tecnologia 5G e quindi anche per concedere i permessi per la loro costruzione», ci spiega...