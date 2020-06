Come reso noto dalla NZZ am Sonntag, a metà marzo la Confederazione, confrontata con il brusco aumento dei contagi, aveva cambiato idea e stanziato un miliardo di franchi per aumentare gli stock di questi dispositivi di protezione. Ad oggi, le autorità e l’Esercito ne hanno ordinati ben 250 milioni, 40 dei quali sono stati ceduti ai Cantoni e ai rivenditori. Come detto, i magazzini sul territorio nazionale straripano letteralmente di mascherine e le scorte attualmente inutilizzate ammontano a 120 milioni di pezzi. Cosa ne verrà fatto ancora non è dato a sapere anche perché, rimarca il domenicale, sempre meno persone le stanno effettivamente utilizzando. Come se non bastasse, altri 90 milioni di dispositivi sono in produzione o stanno arrivando dalla Cina.