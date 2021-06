Tra marzo e maggio, in Svizzera sono state vendute diverse piante ornamentali infestate da un organismo nocivo non ancora documentato in Europa. Onde fermare immediatamente ogni possibile diffusione, il Servizio fitosanitario federale esorta gli acquirenti ad annunciarsi senza indugio. A marzo, 50 piante di Callistemon, detta anche «scovolina», sono state importate in Svizzera da un’azienda italiana dove è stato poi rilevato un focolaio di Ripersiella hibisci. Si tratta di un pseudococcide che trascorre il suo ciclo di vita sulle radici della pianta. In precedenza l’organismo non era mai stato rilevato in Europa. Questa cocciniglia è classificata come organismo nocivo particolarmente pericoloso in Svizzera e nell’UE. Può infestare varie piante ospiti, specialmente quelle in vaso, come l’ibisco (Hibiscus), l’oleandro (Nerium oleander), la scovolina (Callistemon), i rododendri (Rhododendron), i fichi (Ficus) e varie specie di bonsai. Le piante inizialmente mostrano una crescita ritardata, diventano gialle e appassiscono, e alla fine muoiono.