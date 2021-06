C’è parecchia tensione nel settore universitario elvetico. Il nono programma quadro di ricerca dell’UE chiamato «Orizzonte Europa» («Horizon Europe») è stato lanciato. E la Svizzera non è fra i suoi partecipanti. A darne notizia è un documento della Commissione europea ripreso dai media d’oltre Gottardo nei giorni scorsi. Il programma in ballo da quasi 96 miliardi di euro è volto a finanziare la ricerca fra il 2021 e il 2027. Bruxelles aveva detto chiaramente che la partecipazione della Svizzera al programma era legata all’accordo quadro istituzionale con Berna. Accordo i cui negoziati sono stati interrotti dal Consiglio federale a fine maggio. Ora, si legge nel documento dell’UE, la Commissione europea ha avviato negoziati con un 18 Paesi (come l’Ucraina, il Regno Unito e la Turchia) per la...