Gli ospedali universitari di Losanna (CHUV) e Ginevra (HUG) hanno smesso da tre settimane di somministrare idrossiclorochina ai malati di COVID-19. Non esiste in effetti alcuna prova che il farmaco antimalarico sia efficace contro il coronavirus. «Fin dall’inizio, siamo stati prudenti nell’uso di questo farmaco. E non lo abbiamo mai somministrato in modo preventivo», dichiara Oriol Manuel, medico del Servizio malattie Infettive del CHUV, confermando una notizia del quotidiano 24 Heures.