Si stima che il danno finanziario per ospedali e cliniche dovuto alla Covid-19, unito al divieto di eseguire trattamenti ordinato dal Consiglio federale per arginare la pandemia, potrebbe oscillare entro la fine dell’anno tra 1,7 e 2,9 miliardi di franchi. In una nota odierna, l’associazione H+ Gli ospedali Svizzeri chiede che i costi supplementari e le perdite di utili vengano compensati dalla Confederazione, dai Cantoni e dagli assicuratori.

Per H+ Gli Ospedali Svizzeri e i suoi membri è ora importante che questi costi supplementari e le perdite di utili non coperti vengano compensati dalla Confederazione, dai Cantoni e dagli assicuratori.

La crisi pandemica ha obbligato ospedali e cliniche a reagire in tempi brevi mettendo a disposizione personale, infrastrutture e materiale, affinché i pazienti affetti da Covid-19 e in pericolo di vita e tutti gli altri pazienti che avevano bisogno di un trattamento urgente, potessero ottenere la necessaria assistenza.

Per permettere che le prestazioni fornite durante la crisi possano essere indennizzate a copertura dei costi, occorre adeguare le tariffe per gli ospedali e le cliniche a livello di assicurazioni sociali e infortuni. Secondo prime stime, nel settore ambulatoriale degli ospedali il 5% dei costi di trattamento risulta scoperto. Nel settore stazionario si tratta del 10%.

Secondo la nota, benché l’Ufficio federale della sanità pubblica abbia effettuato adeguamenti relativi all’applicazione delle tariffe ambulatoriali e stazionarie in vigore, tali cambiamenti non risultano sufficienti, visto che non generano indennizzi maggiori e non coprono i costi supplementari. H+ chiede dunque che, mediante l’ordinanza di necessità, vengano disposti dei supplementi su quei prezzi per trattamenti ambulatoriali e stazionari che non coprono i costi.