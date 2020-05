Non sono noti decessi, contrariamente a quanto avvenuto in strutture all’estero, per esempio in Italia (almeno 200 morti) e Germania (finora 60). E meno di una decina di casi si sono rivelati talmente gravi da provocare assenze prolungate o da rendere addirittura necessario un ricovero nei reparti di cure intensive.

Seguono le strutture di Neuchâtel, Vallese, Vaud e Friburgo (tutti al 3%), nonché Giura ed EOC (2%). Più in basso, nella stessa classifica, figurano diverse altre realtà: può essere interessante rilevare che l’Ospedale universitario di Zurigo e quello cantonale di Coira sono entrambi allo 0,6%. I meno toccati sono Sciaffusa e Turgovia (0,4%). Per quanto riguarda l’EOC, il domenicale ha raccolto i dati di 120 infettati su 5815 dipendenti, con un tasso quindi precisamente del 2,06%.

Il personale di cura non deve per forza essersi infettato negli ospedali: anzi è probabile che la gran parte abbia contratto il virus nella vita privata. L’Unispital di Zurigo esclude addirittura un contagio all’interno dei suoi spazi. I responsabili del nosocomio di Zugo presumono da parte loro che il tasso di infetti fra i lavoratori sia inferiore a quello generale della popolazione.

Anche la direttrice dell’associazione degli ospedali H+ Anne Bütikofer può solo avanzare ipotesi sul perché in Svizzera la pandemia sembra avere colpito meno i camici bianchi. Da una parte - ha spiegato alla SonntagsZeitung - hanno probabilmente avuto un effetto le misure prese per tempo dalla Confederazione, sulla scorta di quanto successo all’estero. Dall’altra, contrariamente ad altri paesi il materiale di protezione non è mai venuto a mancare. Un terzo aspetto sono i test sistematici praticati in alcune strutture: in tal modo è stato possibile isolare subito i dipendenti infettati.