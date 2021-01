In Argovia il medico cantonale Yvonne Hummel ha ordinato un’autopsia per un residente di una casa di cura che è deceduto un giorno dopo aver effettuato la vaccinazione contro il Covid-19. L’uomo, di cui le autorità non rivelano l’età, soffriva di diverse malattie pregresse. L’autopsia e l’esame di medicina forense serviranno a far luce su un’eventuale correlazione con il vaccino, indica oggi in una nota il Dipartimento cantonale della sanità e del sociale.