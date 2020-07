Una casa anziani di Männedorf, nel canton Zurigo, è stata posta in quarantena dopo che il coronavirus ha contagiato diverse persone. Due ospiti della struttura sono morti a causa della malattia, mentre un terzo versa in condizioni critiche.

In totale, sei dei 43 residenti così come un dipendente del centro privato «Sunnmatt» sono stati infettati, ha affermato oggi all’agenzia di stampa Keystone-ATS la responsabile del servizio di cure infermieristiche Theres Schmid, confermando un’informazione della «Neue Zürcher Zeitung». L’impiegato è stato il primo a risultare positivo al Covid-19 il 29 giugno, seguito tre giorni dopo da tre anziani.