Holle e Manor hanno informato l’Ufficio della sicurezza alimentare e di veterinaria di Basilea Campagna, il laboratorio cantonale di Basilea Città e l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) che è stato rilevato un contenuto eccessivo di ossido di etilene nel pane a lunga conservazione Vegipan da 250 g. Non si può escludere un pericolo per la salute. L’USAV raccomanda di non consumare il prodotto in questione. Manor ha immediatamente ritirato il prodotto interessato dalla sua gamma e ha avviato un richiamo.