Avere almeno 18 anni, essere domiciliati nel cantone o lavorare nell’amministrazione, e accettare un controllo di sicurezza. Il tutto, senza compensazione finanziaria. Queste le condizioni per partecipare, in veste di «carcerati» volontari, al test di funzionamento del nuovo penitenziario di Zurigo Ovest, allestito nel Centro di giustizia e polizia, poco distante dalla stazione. Per questa esperienza singolare, preannunciata l’anno scorso dall’autorità cantonale, nel giro di una settimana si sono iscritte 832 persone. Il carcere aprirà i battenti in aprile. Affinché tutto fili liscio quando arriveranno i detenuti veri, sarà effettuata una prova sull’arco di quattro giorni, tra il 24 e il 27 marzo, con finti galeotti desiderosi di saggiare la vita carceraria, in anteprima nazionale.

Nel bando di partecipazione sta scritto che i volontari sono d’accordo di farsi rinchiudere in carcere e che non possono lasciare autonomamente la struttura. Su richiesta però potranno abbandonare il test quando vorranno. Da parte sua, la prigione si riserva di escludere dal soggiorno chi non si attiene alle regole. I candidati possono indicare quali giorni sono disponibili e se vogliono pernottare.

Senza cellulare

Non si sa quante persone saranno scelte. Questa settimana le domande verranno passate al setaccio e controllate, ha detto a Keystone-ATS il Dipartimento di esecuzione delle pene e reintegrazione. Poi avverrà la selezione: «Probabilmente non ci sarà spazio per tutti», ha anticipato una portavoce. Chi supererà la selezione dovrà consegnare gli effetti personali (come apparecchi elettronici, vaporizzatori, denaro) al personale carcerario. I volontari si sono dichiarati anche disposti a subire controlli in cella. La perquisizione corporale sarà effettuata solo su chi si dirà d’accordo. Inoltre verrà concordata una parola chiave con la quale i finti galeotti potranno segnalare di averne avuto abbastanza dell’isolamento.

Al momento dell’iscrizione gli interessati hanno pure dovuto specificare se sono o meno fumatori, il cibo desiderato (possono scegliere tra carne, halal o vegetariano) e se sono disponibili a entrare in contatto con i media. Come nel carcere vero, ci sarà una separazione in base al sesso. Le condizioni di carcerazione saranno praticamente simili a quelle reali, vale a dire severe, visto che in detenzione preventiva vanno limitati i rischi di fuga, i condizionamenti dei testimoni e l’inquinamento delle prove. Il direttore dell’istituto Marc Eiermann ha dichiarato a «Le Temps» che a partire da questa esperienza si potranno trarre informazioni pertinenti sul funzionamento della prigione. «In primo luogo si tratta di garantire il buon funzionamento dei processi operativi quotidiani e di permettere ai sorveglianti di familiarizzare con il luogo». Sul sito ufficiale del concorso, si risponde in tono leggero anche ad alcune curiosità.

«Ci sono solo vincitori»

«Ci sono solo vincitori in questa operazione di test», si legge. «Come partecipante, puoi sperimentare in un ambiente sicuro come ci si potrebbe sentire al posto di una persona arrestata e che viene improvvisamente rinchiusa in carcere. Fate voi stessi il confronto tra la finzione di varie serie e la realtà in Svizzera. Per noi come azienda, è un’opportunità per testare processi importanti e regolarli, se necessario, prima che le cose diventino serie ad aprile». E di preciso che cosa sarà testato? «Potreste essere invitati per un’inchiesta prima e durante il vostro soggiorno. In questo caso, non si tratta di un’inchiesta da parte dell’accusa o della polizia, ma di un gruppo di studio che vuole indagare su diversi aspetti del vostro soggiorno. Sarebbe fantastico, naturalmente, se lei partecipasse».

Condizioni migliori

Fino al 2018, i detenuti beneficiavano solo della classica ora d’aria e potevano fare una doccia due volte alla settimana. Queste condizioni avevano scatenato una campagna mediatica. Il cantone aveva quindi deciso di correre ai ripari. Il nuovo penitenziario è stato concepito anche per accordare maggiori libertà ai suoi «inquilini» e di consentire loro avere contatti con altri prigionieri. La prigione di Zurigo Ovest (in sigla GZW) avrà 241 posti per detenuti e persone in carcerazione preventiva. Gli impiegati nella struttura saranno 150. L’apertura è prevista il 1. aprile. gi.ga.

