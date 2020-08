Il Tribunale federale (TF) ha negato per l’ennesima volta la scarcerazione all’ex ministro degli interni del Gambia, Ousman Sonko. Il politico è detenuto in Svizzera dalla fine di gennaio 2017 perché sospettato di crimini contro l’umanità nel paese dell’Africa occidentale.

Sonko, comandante della guardia presidenziale gambiana nel 2003 e poi ministro dell’Interno tra il 23 ottobre 2006 e il 19 settembre 2016, si è rifugiato nel novembre 2016 in Svizzera. Il 26 gennaio 2017 è stato arrestato a Lyss (BE), dove soggiornava in un centro di transito per richiedenti asilo, su denuncia di Trial, la Ong con sede a Ginevra che si occupa di lottare contro l’impunità per crimini internazionali.