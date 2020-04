Over 65 ticinesi nei supermercati urani

Se non possono fare la spesa a casa loro, alcuni ultra 65.enni ticinesi escono dai confini cantonali e vanno a farla nei supermercati urani. Al «Tages-Azeiger», in un articolo pubblicato oggi, il comandante della Polizia urana Reto Pfister ha infatti dichiarato: «Abbiamo osservato che, soprattutto di sabato, c’è stato un aumento di ticinesi anziani venuti nel canton Uri per fare la spesa».

Ad essere particolarmente più visitati del solito, scrive il quotidiano svizzero-tedesco, sono soprattutto Erstfeld e Altdorf, località provviste di parecchi punti vendita, come Coop, Migros, Aldi, Lidl, Landi e altri negozi di commercianti al dettaglio locali.

Fermare questi turisti dell’acquisto non si può. «Ma non era questo il senso dell’introduzione delle misure contro la pandemia, vedere i pensionati ticinesi sciamare nei cantoni vicini per fare i loro acquisti», ha aggiunto Pfister.

Mentre in Ticino il divieto per gli over 65 a fare la spesa è ancora in vigore, Uri ha levato il coprifuoco per gli anziani il 21 marzo.

